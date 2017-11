Famoso boxeador estadounidense es hincha de un equipo chileno de fútbol

El púgil vio la indumentaria de Colo Colo y se la puso inmediatamente.

Gervonta Davis es una de las mayores promesas del boxeo estadounidense, su talento cautivó al propio Floyd Mayweather quien lo convirtió en su pupilo, pero desde ahora también llamará la atención de los hinchas de Colo Colo

Durante un evento de la marca que auspicia a los “Albos”, que es la misma de Davis, el boxeador vio una serie de productos, donde el que más le llamó la atención fue un polerón del “Cacique” que se puso inmediatamente.

Mira las fotos de Gervonta Davis con la indumentaria de Colo Colo.