¿Mejoró algo? Cristiano Ronaldo recibió nuevo busto y es víctima de los memes

Seguramente el busto que homenajeó a Cristiano Ronaldo en el aeropuerto de Madeira, Portugal no lo olvidará nadie, ya que no tenía mucho parecido con el astro portugués.

Pero como se dice popularmente, no todo dura para siempre y está vez CR7 recibió un homenaje en el museo del Real Madrid, que consiste en nueva representación de su cara.

Como es de costumbre, no faltaron las comparaciones en las redes sociales.

MIRA ALGUNOS DE LOS MEMES ACÁ:

Ronaldo’s statue has finally been replaced!

An Argentinean man living in Spain has reportedly bought the old bust. pic.twitter.com/ABg54sh7La

— betway (@betway) 27 de noviembre de 2017