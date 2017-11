Pablo Guede: "No voy a cometer los mismos errores del torneo pasado"

El técnico declaró estar enfocado 100% en el partido contra Curicó. Estaban Paredes volverá a la titularidad.

Este domingo Colo Colo se juega la opción de ser campeón del Torneo de Transición y su técnico Pablo Guede solo piensa en Curicó Unido, pero también recuerda los errores que no le permitieron levantar la copa en el campeonato anterior.

“No voy a cometer los mismos errores del torneo pasado, no voy a dejar que nada me desenfoque del final del torneo. Es otro campeonato, otro rival, esto no tiene comparación de un año a otro. Yo siempre cambio, porque eso te hace evolucionar, para crecer hay que salir del círculo de seguridad”, declaró.

El único objetivo que le queda al cuadro “Albo” es conquistar su estrella número 32, algo que se le ha negado al DT argentino. “Si no sales campeón, no sirve. Tenemos un objetivo y hay que tratar de lograrlo, lo único que me preocupa es el partido con Curicó, no hay otra cosa en mente”.

Uno que volverá a la oncena titular será Esteban Paredes, luego de estar suspendido por dos fechas. “El tanque tiene que jugar, él no desencaja en ningún equipo”, concluyó.