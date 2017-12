Marcelo Ríos nuevamente emplazó a Guillier en Twitter

Nuevamente Marcelo “Chino” Ríos generó polémica a través de su cuenta de Twitter al emplazar al candidato de la Nueva Mayoría, Alejandro Guillier.

En una nueva publicación a través de su cuenta de la red social, el ex tenista profesional llamó al abanderado oficialista a responder unas preguntas que, de acuerdo a él “no le quedaron claras”

Cabe recordar que hace unas semanas el deportista reaccionó fuertemente en redes sociales por los resultados de la primera vuelta

Señor Guillier usted como periodista que le gusta hacer preguntas, me podría contestar estas dos? Que no me quedaron claras… pic.twitter.com/UGQcnqxQJS

— Marcelo Rios Mayorga (@MarceloRios75) 5 de diciembre de 2017