Ex DT de EE.UU. y opción de Mundial de los Picados: "Es una idea terrible"

Bob Bradley analizó las eliminatorias sudamericanas y la eliminación de “La Roja”.

La eliminación de las Selecciones de Chile, Holanda, Estados Unidos, entre otras, abrieron la opción de organizar un Mundial de los Picados. Uno que se refirió últimamente al tema fue Bob Bradley.

“Me parece una idea terrible. No tiene sentido, porque no es la manera en que se debe trabajar. Ambas selecciones están fuera y ya está”, declaró el EX DT de Estados Unidos.

Bradley consideró que la ausencia de “La Roja” y de “USA” de Rusia 2018 es lamentable para los hinchas. “La eliminación de Estados Unidos y de Chile fue una decepción para todos, jugadores e hinchas. Sobre nuestro desempeño, prefiero no hablar”, agregando que la razón de que Chile no vaya a la cita planetaria “se explica por lo difícil que es la clasificatoria sudamericana”.