CDF abre nueva señal para la final del campeonato

Se habilitó una nueva señal HD para ver el partido de Huachipato contra Colo Colo.

Este sábado se sabrá quién será el nuevo campeón del fútbol chileno. Colo Colo, Unión Española y Universidad de Chile tienen opciones de levantar un nueva copa.

Pero el principal problema está en la cantidad de señales que tiene el CDF, ya que serán tres partidos que se jugarán en simultaneo. Huachipato vs Colo Colo; Unión Española vs Everton; Universidad de Chile vs Deportes Iquique.

Es por esa razón que el canal oficial del fútbol chileno decidió habilitar una segunda señal HD, para que los hinchas del “Cacique” puedan ver el partido en alta definición.