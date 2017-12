¡Impactante! Árbitro detiene combate por lesión de un boxeador

Stephen Smith estuvo a punto de perder su oreja debido a los golpes de Francisco “Bandido” Vargas.

Durante la jornada de boxeo en el Mandalay Bay Hotel de Las Vegas, el arbitro del combate, entre Stephen Smith y Francisco “Bandido” Vargas, tuvo que suspender la pelea debido a la lesión que sufrió Smith.

Debido a los fuertes golpes que recibió Smith de parte de “Bandido” durante el noveno round, el juez Rusell Mora decidió detener el combate debido al corte en la parte superior de la oreja del inglés.

Una vez terminado el combate, el púgil fue atendido en la enfermería del lugar y posteriormente fue llevado a un hospital.

“Gracias por todos sus mensajes de apoyo de anoche, los leí todos y significaron mucho para mí. Fui al hospital y me cosieron la oreja, así que con suerte todo sanará bien. Gracias nuevamente a todos por el amor y apoyo. Una buena Navidad para todos”, comentó Smith en su cuenta de Twitter.

🤭😨A good shot of Stephen Smith’s with his ear hanging off.. If you want to see that kind of thing 🤢🤢🤢 pic.twitter.com/r3GkgyCShC

Thanks very much for all your supportive messages last night, read them all and they mean a lot. Went to hospital and got my ear stitched back up so hopefully all will heal well. Thanks again for all the love and support. Have a good Christmas everyone x pic.twitter.com/cOun7ST7qX

— Stephen Smith (@SwiftySmith) 10 de diciembre de 2017