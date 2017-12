Carlos Muñoz repasa a Colo Colo y afirma que “la ruta al título se les abrió con un penal”

Con pasado albo, Carlos Muñoz hoy está en la vereda contraria. Con un Transición 2017 un tanto irregular, lo que le impidió ganarse una camiseta de titular en el once de Palermo, el delantero de Unión Española analizó la razón por la que los hispanos no son, hoy, los flamantes campeones del Transición 2017.

El atacante recordó los puntos dejados de local ante Deportes Temuco, donde estaban igualados con Colo Colo en puntaje y que le restó los dos puntos que hoy los tendrían disputando un partido final.

Por otra parte, el nacido en Wanderers, tuvo palabras para su ex equipo y tuvo mención a los reclamos hechos por el cuadro albo al arbitraje chileno. En entrevista con La Tercera, Carlitos dijo que “siempre se habló un poquito de más. Siempre trataba de excusarse en cosas que no valían la pena. Y en este caso, la ruta al título se le abrió con un penal”.

Muñoz no quedó ahí y dijo que “me parece que no se hablará de eso. Se dirá que fue un gusto campeón. No hay que restarle méritos, pero hay que hablar no solamente cuando a uno lo perjudican; también cuando lo favorecen”.

Siguiendo con el análisis post torneo, el atacante se refirió a la dura caída frente al mismo Colo Colo que terminó por distanciar en puntaje a ambos equipos. Ventaja que no fueron capaces de remontar.