Vidal y Medel se enfrentarán en octavos de la Champions League

Este lunes se llevó a cabo el sorteo de los octavos de final de la Champions League, etapa que comenzará en febrero de 2018.

El encuentro más llamativo para los amantes del fútbol será protagonizado por el Real Madrid de Cristiano Ronaldo y el PSG de Neymar.

En tanto, el torneo europeo tendrá un duelo de chilenos: el Bayern Munich de Arturo Vidal deberá medirse frente al Besiktas de Gary Medel,

Por su parte, el Manchester City del arquero Claudio Bravo jugará contra el Basilea de Suiza.

