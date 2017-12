Pajarito Valdés compara a Colo Colo como “la Juventus de Chile”

El volante albo, una de las figuras del torneo que el cacique acaba de lograr, realizó una entrevista con un medio italiano posterior al título.

Valdés declaró a Tutto Mercato Web, que Colo Colo y Juventus tienen muchas cosas en común. Valdés mencionó que “Colo Colo y Juventus son ciertamente similares. una verdadera marca registrada en sus respectivos países”. Además agregó que “tienen muchas cosas en común, comenzando con los colores sociales: blanco y negro, luego está la garra de todos los que trabajan y la representan, un impulso para construir una mentalidad ganadora en los jóvenes”.

Pajarito agregó en la entrevista que el conseguir el campeonato no fue fácil “una serie de resultados negativos en algún momento de la temporada nos tuvieron, incluso, a siete puntos del puntero”. Mencionó que “cuando vives momentos difíciles y llegas a la meta, entonces lo disfrutas aún más”.

El volante albo no se queda en el título y ya proyecta logros mayores “la victoria del Transición nos ha puesto la mirada en desafíos aún más altos como el regreso a la Copa Libertadores, nunca puedes descansar en Colo Colo, y mi objetivo es mantenerme al mismo nivel físico y mental con el que cerré este campeonato, especialmente porque quiero hacerlo bien en el ámbito internacional. No es fácil estar aquí, todos los años llegan jóvenes de gran calidad y los mayores, como yo, estamos llamados a rendir siempre de la mejor manera”

Por último Valdés tiene palabras para La Roja y dice que “Nunca puedes cerrar las puertas a la Selección. Siempre estaré listo para representar a mi país en cualquier tipo de competencia. Creo que el nuevo proyecto técnico debe centrarse en jugadores más jóvenes, pero se me pidieran que aporte con mi experiencia lo haría sin problemas”.

Jaime Valdés, que en Italia jugó en equipos de la talla de Bari, Fiorentina, Lecce, Atalanta y Parma, no olvida su paso por la península. Comenta que “los recuerdos son un incalculables, Italia es mi segundo hogar, he estado en la Serie A durante tantos años y, junto con mi familia, he tenido momentos inolvidables”.

Al cerrar la entrevista Valdés abre la puerta al regreso a Italia, pero esta vez como técnico, donde podría regresar para comenzar este nuevo proyecto.