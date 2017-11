Bombo Fica y la vuelta al Festival tras problemas con la producción: "Me siento dignificado como artista"

Bombo Fica se encontraba molesto con la organización, sin embargo el directo ejecutivo de CHV convenció al artista.

La vuelta de Bombo Fica a la Quinta Vergara estaba complicada, ya que el humorista, había sido contactado para la edición del 2017, sin embargo, la negociación no llegó a buen puerto debido a la exigencias del artista.

“No se me dio el trato que merece un artista con 30 años de trayectoria. Pero esos son detalles que ya pasaron y realmente estoy conforme con la forma en que me han tratado durante estas nuevas negociaciones. Me da satisfacción volver a presentarme en el escenario más importante de Latinoamérica, espero estar a la altura”, comentó Fica a un medio nacional.

El humorista reconoció que el director ejecutivo de Chilevisión, Jorge Carey, se le acercó luego de un show para ver la opción de volver al Festival.

“El fue a verme al camarín y me comentó que todavía tenía la esperanza de que me presentara en el Festival de Viña. Me convenció ese gesto de nobleza de que la persona más importante de CHV me fuera a hablar personalmente, yo lo valoré mucho porque me di cuenta de que el trato era distinto y de que había una nueva disposición. Me sentí dignificado como artista”, declaró.