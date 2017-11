La razón por la que Daddy Yankee se negó a cantar "Despacito" en los Grammy Latino

El reggaetonero se encontraba en Nueva York trabajando con Bad Bunny y aseguró que en su presentación quería algo “nuevo”.

Es la canción del año y de eso no quedan dudas, ya que en la ceremonia de los premios Grammy Latino la canción interpretada por Luis Fonsi y Daddy Yankee, ganó 4 estatuillas.

Sin embargo, el reggaetonero que se encontraba en Nueva York trabajando con Bad Bunny, se negó a cantar “Despacito”, ya que aseguró que buscaba una actuación con algo nuevo y no una con algo tan repetitivo.

“Hubiera querido que mi presentación girara hacia algo nuevo y al no ponernos de acuerdo, decidí pasar la página esta vez” Ya pasé la página, pasé la página rapidito. Nunca dejaré de cantarla, pero tiene su momento y a mi no me gusta drenar al público, no me gusta”, declaró.