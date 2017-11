Jennifer Warner se fue en picada contra la diputada electa, Pamela Jiles

Ambas fueron compañeras de trabajo en el programa de farándula SQP.

En las elecciones parlamentarias que se realizaron el domingo recién pasado, Pamela Jiles resultó ser la nueva diputada electa del distrito 12. “Soy la Primera Parlamentaria Fleta-Fleta, asumida, orgullosa y militante, de la Historia de Chile. Gracias a mi fleto-power”, fueron las palabras de alegría de la representante del Partido Humanista.

Pero el triunfo Jiles no le gustó a su ex compañera en SQP, Jennifer Warner quien criticó duramente a la parlamentaria electa. “A Pamela Jiles no le creo, nunca le he creído. Trabajamos juntas porque ella era muy buena para el rating, pero luego de lo que pasó en nuestra vida, yo de lejitos no más. No confío en ella, no me siento cómoda. No la considero una persona que te diga las cosas muy de frente”, comentó.

“Ella se encargaba que el ambiente fuera incómodo. Somos seres humanos que tenemos energías finitas, no es finita, y la energía mía no quiere gastarse en personas que no confío”, opinó la ex conductora de “Intrusos”.