La verdadera identidad del "ladrón de la urna"

¿Recuerdan al joven que intentó llevarse una urna del Estadio Nacional?

Fue uno de los momentos memorables de la última jornada de elecciones. Un joven intentó llevarse una urna presidencial de una mesa de votación en vivo y luego, al devolverla, salió con una insólita explicación

Aunque muchos lo confundieron con un adherente de Beatriz Sánchez, la verdad es que se trataba de Leftaro Zebrak.

Leftaro Zebrak estudió Cine en la Universidad de Chile y es parte de la productora Otrofoco, que realiza videos virales. Y además, es votante en el Estadio Nacional.

Al ser consultado por un medio online por sus razones para “robar” la urna, su respuesta siguió siendo extraña.

“Estaba bajo la influencia de estupefacientes”, dijo. “Yo voté y cuando me iba, veo un séquito de seres disfrazados de superhéroes, que estaban intentando al parecer ser enfocados por la cámara. Me acerqué encandilado por el brillo de sus trajes. Y todo decantó en lo que todo Chile vio“, detalló.

Cuando le preguntaron las razones para intentar llevarse la urna, su respuesta no fue mejor: “No lo sé. Sólo te puedo decir que la urna me llamó. Es que me pareció muy extraño que fuera un tupper, es como que solo en Chile”. Sin embargo, cree que sus motivaciones fueron “más en la senda de Maradona o grandes ídolos que han tenido problemas con las sustancias. Fue un momento de autoconciencia en el que dije “Ya basta””.

“Yo me fui pensando “lo hice de nuevo viejita”. Riéndome solo. De la situación, de las instituciones. De todo. Pasé al supermercado a comprar comida y no tengo datos móviles entonces me demoré en cachar, así que cuando llegué fue bien de golpe todo…”, finalizó.