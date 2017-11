Guarello por críticas del "Chino" Ríos a Guillier: "Es tan gil que se enteró anoche que era candidato"

El periodista tuvo duras crítica en contra al ex número uno del mundo.

El debate por los comentarios de Marcelo Ríos en Twitter en contra del candidato presidencial Alejandor Guillier, está lejos de terminar.

Durante este martes el concejal de Quinta Normal, Adriano Castillo, más conocido como el “Compadre Moncho”, le recomendó al ex tenista ir a votar.

El último en sumarse a la discusión el periodista deportivo, Juan Cristóbal Guarello, quien decalró que “el Chino Ríos no es precisamente la oda a la verosimilitud. ‘Lo único que Me faltaba’, este país se unió para joderlo a él. El Chino Ríos que no vota, que nunca ha votado, que no vive en Chile, que tiene toda la plata fuera de Chile y que, además tenía guardaespaldas de la CNI, una vergüenza”.

“Si el Chino hubiera votado al menos… es tan gil que se enteró anoche que Guillier era candidato… El Chino Ríos es una vergüenza”, sentenció el premio nacional de periodismo deportivo.