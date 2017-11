Morrissey en picada contra la inmigración: "Quiero que Alemania sea alemana. Quiero que Francia sea francesa"

El cantante criticó duramente a la canciller alemana, Angela Merkel.

La políticas sobre inmigración en Europa han sido un tema que ha dado que hablar en los diferentes países del viejo continente.

Es normal que los políticos hablen al respecto, pero también gente que esta vinculada al espectáculo. Este es el caso del cantante Morrissey, quien tuvo duras palabras en contra de la migración.

“Quiero que Alemania sea alemana. Quiero que Francia sea francesa. Si intentas que todo sea multicultural, al final no tendrás ninguna cultura. Todos los países europeos han peleado por su identidad por muchos, muchos años. Y ahora solo la desperdician. Creo que eso es triste”.

El ex The Smiths tambien tuvo palabras para el rol que ha ejercido la canciller alemana Angela Merkel con el tema de la inmigración. “Ella es suficientemente inteligente para no decir mucho. Se mantiene en silencio, lo que es interesante. Pero estoy triste porque Berlín se ha vuelto una capital de la violació por las fronteras abiertas“, comentó.