Nicole sobre anuncio de Sergio Lagos: "No me toma por sorpresa"

Esta mañana, Sergio Lagos asumió la paternidad de un niño fuera de su matrimonio con la cantante Nicole, respondiendo así a algunos rumores que habían comenzado a rondar en las redes sociales. Ahora fue ella la que refirió al tema a través de su cuenta de Instagram.

“Entiendo el interés que despierta la situación que han estado divulgando algunos medios durante esta mañana y que nos afecta como familia”, comienza el post.

“Se trata de un tema que no me toma por sorpresa. He estado al tanto desde el primer momento y las decisiones las hemos tomado juntos con mi marido”.