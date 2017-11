Cecilia Morel aclaró el "codazo": "No lo sentí para nada de agresivo"

Durante la jornada electoral del domingo, el candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, fue blanco de críticas en las redes sociales por un supuesto codazo a su esposa Cecilia Morel.

La situación, que se volvió viral en Twitter, ocurrió en un punto de prensa luego de que el candidato votara. Piñera estaba intentando hablar con la prensa, cuando Morel se acercó demasiado a él, a lo que la habría empujado y le habría dicho que se corriera.

¿Vieron el codazo en vivo que el ordinario de Piñera le dio a Cecilia Morel? Por favor, gente, lo primero es lo primero… esta piltrafa humana no puede volver a La Moneda. Nefasto me das vergüenza.#PiñeraNuncaMás #TodosContaElGüiña #ChileElige #ChileVota #EleccionesChile pic.twitter.com/2S3aNZi6LR — Felipe Henríquez O. (@PipeHenriquezO) 19 de noviembre de 2017

Anoche, fue la ex primera dama la que explicó la situación desde su punto de vista, en el programa Las Dos Caras de La Moneda, de Canal 13. “Estábamos ahí y la verdad es que pasa mucho en los actos. Primero yo no lo sentí nada de agresivo, me dijo ‘córrete para allá’… estaba apretado y necesitaba hablar”.

Continuó diciendo que “todos los candidatos quieren salir en la foto, entonces me empiezan a apretar a mí, y yo lo aprieto a él. Pero no fue agresivo, no fue codazo tampoco. Me dijo ‘córrete más para allá.”