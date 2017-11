Cristián Castro aclara rumores sobre su sexualidad, pero no lo hizo muy bien

Probablemente es uno de los rumores más conocidos de la música en español y tiene relación con la sexualidad del mexicano Cristián Castro. Esto, porque probablemente ha sido él mismo el que se ha encargado de alimentar esos rumores.

Sin embargo lo anterior, fue el mismo cantante el que salió a terminar con esos rumores y en una entrevista con el diario Reforma, el músico declaró que “nunca fui y nunca seré gay, nunca fui. Ustedes pueden revisar todas las novias que he tenido. He tenido ¡50 mil, 500 novias! ¡Todas mujeres!, ningún travesti ni nada”.

No solo quedó ahí en sus declaraciones. El intérprete de “Volver a amar” se comparó con Bruno Mars, mencionó “Bruno Mars sale en su video con tubos, haciéndose también el gay, pero nadie dice que es gay. No pueden estar con esa constante de que soy gay porque eso no le va a funcionar a nadie”.

“En un video me vestí de provista como lo hacen muchos rockeros y no les dicen que son gays. Inclusive Vicentico, en la nueva portada de su disco, sale completamente vestido de mujer y nadie le dice que es gay” declaró el hijo de Verónica Castro.

El cierre, y probablemente lo que más dio que hablar, de las declaraciones de Castro fue el hecho de declarar que no lo haría por no generar un problema para su familia “nunca seré, nunca fui, nunca soy ni nada, nunca le haría una cosa así a mis hijos, eso si te lo aseguro”.

En México las declaraciones de Castro no pasaron desapercibidas y despertaron aún más el rumor que siempre lo ha rondado.