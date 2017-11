¡El Chino Ríos sigue! respondió a críticas y definió a su candidato

Este miércoles Marcelo Ríos volvió a la carga contra las críticas en Twitter, luego de que criticara la candidatura de Alejandro Guillier a la presidencia de Chile.

Ahora se refirió a los comentarios en su contra luego de sus declaraciones. Sobre todo después de los comentarios del Compadre Moncho y Juan Cristóbal Guarello.

“Elegí no estar ni ahí con los comentarios en mi contra pero no puedo quedar indiferente a lo que va a pasar con mi país cuando elijamos al próximo presidente, personalmente creo que votar por Piñera es avanzar hacia el Progreso y no estoy ni ahí con seguir estancado en la mismo”, dijo el Chino.