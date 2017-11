FOTOS | Jennifer López es criticada por su osado vestuario durante show en Dubái

“Que vestuario tan vulgar”, “Que ridícula ropa” son algunos de los comentarios que recibió la cantante.

Jennifer López es una de las artistas más queridas y admiradas de la industria y no todo se debe a sus canciones, sino que también a su figura. Esto se ve reflejado en la cantidad de seguidores que tiene en su cuenta de Instagram, donde bordea los 70 millones.

Pese a lo anterior, JLO recibió múltiples críticas de parte de algunos “fans”, por el osado vestuario que utilizó en una presentación en Dubái, que estaba conformado por un traje de terciopelo de manga larga que no dejaba mucho a la imaginación.

“Que ridícula ropa, no deberías vestirte así, opacas tu belleza.. Que feo que te vistas así, me da vergüenza ajena”; “Disculpa, pero creo que te pasas con tu vestimenta, ¡eres la artista sí! Pero no tienes 20 para que tu ropa sea así, ¡oh Dios!” “Que vestuario tan vulgar”; “Esto es estúpido, ¿qué estás usando?”, fueron algunos de los comentarios de la foto de la cantante de 48 años.