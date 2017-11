Julia Vial acusa maltrato de azafata a ella y su hija en vuelo desde Brasil

Un pésimo fin de vacaciones vivió la animadora de Hola Chile, Julia Vial, cuando vivió un episodio de mal trato de parte de una azafata de Latam Brasil contra ella y su hija Julia.

A través de su cuenta de Twitter publicó una foto de la asistente de vuelo de la aerolínea, quien le habría gritado a ella y su hija y su hija cuando intentaron ir al baño.

“Por culpa de ella, mis vacaciones terminaron de la peor manera. Me gritó a mí y a mi hija.. Y eso fue solo el comienzo”, aseguró y comenzó a relatar la historia.

Tras un vuelo de dos horas, su pequeña hija quiso ir al baño, pero la azafata no se los permitió. “Ella me gritó que no, que era mejor que se hiciera… No podía exponerla a eso”, comentó la periodista.

“Le dije que yo era responsable, otros pasajeros intercedieron por mí. Ella más me gritó. A mí y mi hija. Luego, la compañera me tiró la puerta”, siguió.

Cuando la conductora le pidió sus nombres “se sacaron la piocha y gritaron que irían a buscar a la policía… Que nunca llegó”.

“Jamás me habían tratado así… Que falta de respeto de las dos azafatas. Lo que me dolió, es que mi hija se haya sentido mal”, finalizó la comunicadora, quien posteriormente afirmó que se trataba de tripulación brasileña. “No tengo nada que decir de las tripulaciones nacionales”.

Buen día, una aclaración: lo q me pasó ayer fue con latam Brasil. No tengo nada q decir de las tripulaciones nacionales. Saludos — Julia Vial (@JuliaVialTV) 22 de noviembre de 2017

Su reclamo se viralizó rápidamente a través de la red social, donde recibió muchas muestras de apoyo.