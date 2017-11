La razón por la que María José Quintanilla no estará en la Gala de Rojo

Juan David Rodríguez manistó que Quintanilla no quiere “mezclarse” con sus ex compañeros.

La Gala de Rojo que se realizará el 10 de diciembre, está siendo organizada por el cantante Juan David Rodríguez y ya tiene a varios de sus ex compañeros confirmados, como son el caso de María Jimena Pereyra, Leandro Martínez, Yamna Lobos y del “Tío Condcutor”, Rafael Araneda.

Sin emabrago, hay varios ex compañeros de Rodríguez que no estarán en la reunión del programa de talentos. María José Quintanilla, quien a través de su representante, dijo que no participaría del evento.

“Hablé con el representante y me dijo que no le parecía, que no quiere mezclarla con nosotros. Pero, son posturas válidas”, declaró el cantante.

Otro que estará ausente, será el bailarín Rodrigo Díaz, quien explicó que “hubo como un sondeo para ver quiénes estaban interesados, pero de eso nunca más supe. Ahora igual es entendible no tenerlos a todos, es complicado, saldría muy caro tener a todas las personas. Me parece una muy buena idea que se junte un grupito y si funciona, se puede ir renovando”.