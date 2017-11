La teleserie no para, ahora Fernando Paulsen sale en defensa de Marcelo Ríos

Si bien las mesas ya fueron escrutadas y los candidatos ganadores ya se preparan para la segunda vuelta, en algunos casos las elecciones se siguen jugando.

El tenista nacional Marcelo Ríos a través de twitter hizo saber sus preferencias por Sebastián Piñera y, en su estilo, se rió de Guillier diciendo que “los periodistas son buenos para mentir”.

Las críticas del ex número uno no pasaron desapercibidas, y esto porque el mismísimo y recién electo diputado “Compadre Moncho” le respondió al chino diciéndole que “gracias a las gestiones de este gobierno iba a poder votar en Estados Unidos”.

Cuando pensamos que ya todo volvía a la normalidad y se tranquilizaba, un nuevo integrante a la polémica a la contienda se une. Se trata del periodista y conductor radial Fernando Paulsen quien escribió: “No entiendo las críticas a @MarceloRios75. Pasó de “no estar ni ahí” a emitir opinión legítima. Que no coincida con la propia no quita que es un avance en madurez, desde la indolencia infantil a la toma de posición responsable”

No entiendo las críticas a @MarceloRios75. Pasó de “no estar ni ahí” a emitir opinión legítima. Que no coincida con la propia no quita que es un avance en madurez, desde la indolencia infantil a la toma de posición responsable.

— fernando paulsen (@fernandopaulsen) 22 de noviembre de 2017