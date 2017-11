Los memes que dejó el regreso a TV abierta de CQC

Se había anunciado en redes sociales, para muchos, el esperado regreso a la TV abierta del programa CQC era otra de las gracias que tenía la primera vuelta electoral.

Parte de la historia es contarle a los más jóvenes que CQC es un programa original de Argentina y que, en Chile, fue emitido entre el año 2012 y 2012 por las pantallas de Mega.

Esta vez, con Chilevisión como nueva casa televisiva y con algunos de los rostros históricos, obtuvo 10 puntos de racing quedándose con el segundo lugar de las preferencias del lunes.

Sin embargo, las redes sociales no reaccionaron de la mejor forma al regreso de este clásico de la irreverencia política y acá les dejamos algo de lo que dijeron:

— Just Ariana (@arianakahlo) 21 de noviembre de 2017

#CQCxCHV espero que Nicolás Larraín, Pablo Mackenna y Felipe Bianchi no estén viendo esto…

Cuando estaba en el colegio, no me lo perdía, ahora vieja me di cuenta q es una mierda de programa, está fome, se ve todo forzado #CQCxCHV

— Natalia Vicentela (@Natavicentela) 21 de noviembre de 2017