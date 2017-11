Andrea Molina sobre posible vuelta a la TV: "No me cierro a nada"

Luego de perder su puesto en la Cámara de Diputados al no conseguir la reelección, la parlamentaria UDI Andrea Molina habló sobre su futuro laboral.

La ex conductora de televisión señaló a El Mercurio de Valparaíso que “yo sabía que podía perder o ganar, pero no me siento derrotada, porque fui súper valiente y porque además sacamos una muy buena votación con una candidatura basada en la meritocracia. Esto fue una lucha entre David y Goliat, porque nos medimos contra familias de políticos de antaño, con recursos y redes encima”.

Además, aprovechó el momento para criticar el nuevo sistema electoral, que reemplazó el binominal y que terminó con varios diputados electos con cerca del 1%.

“Voté en contra de este sistema, porque tenía clarísimo que es perverso. Si querían hacer desaparecer estas injusticias donde la gente vota por alguien que obtiene una buena votación, pero no sale, no lo hicieron”, y agregó que “es mentira que ahora hay más democracia”.

Respecto a su futuro a partir de marzo, Molina señaló que “es muy pronto para decidirlo. Podría presentarme a alcaldesa en unos años, dejar la política, participar en un futuro Gobierno de Sebastián Piñera, irme a mi casa, al ámbito privado o volver a las comunicaciones”, para terminar diciendo que “no me cierro a nada”.