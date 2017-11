Convocan marcha en México para que Mon Laferte deje el país

Nuevamente la cantante chilena se encuentra en la polémica en México. Luego de tener un encontrón con la prensa de ese país por un comentario de un periodista en una conferencia y de los groseros comentarios de una animadora azteca hacia ella y su trabajo, se suma una invitación de Facebook a una marcha para que la artista sea expulsada.

Todo partió con la infame entrevista de lanzamiento de su disco, donde reportero le preguntó: ¿Cuál es el secreto para que te sigan más mujeres si entre el género se atacan?

Mon se molestó notablemente con la presunta y respondió: “Creo que no hay secreto para nada, realmente si tuviéramos un secreto para algo, estaría bien cabrón, todos seríamos magos si tuviéramos el secreto de la vida. Tampoco me parece que las mujeres se ataquen, creo que tu comentario es un poco machista. Yo como mujer estoy hasta la madre de que me hagan preguntas pendejas machistas, de verdad. Me harto, porque siempre preguntan ese tipo de cosas, siempre se me va a juzgar más sólo por el hecho de que soy mujer y me va a costar el doble porque soy mujer“.

Estas palabras molestaron a muchos usuarios de Facebook, quienes buscan organizar una marcha para que la artista sea expulsada del país. El evento está programado para el próximo 16 de diciembre, -a las 10 de la mañana-, en Ciudad de México.