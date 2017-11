¡Otra más! Esposa del "Chino" Ríos se refirió al twitt contra Guillier

Paula Pavic también utilizó las redes sociales, diciendo “me indigna la cantidad de estupideces que le dicen”.

La polémica que se armó en Twitter por los comentarios de Marcelo Ríos sobre Alejandro Guillier, candidato presidencial de la Fuerza de la Mayoría, aún si dando que hablar.

Esta vez fue la señora del “Chino” la que se sumó al debate, comentando que “me indigna la cantidad de estupideces que le dicen”.

Marcelo no pesca los malos comentarios pero la verdad es que a mi me indigna la cantidad de estupideces que le dicen, tal ves yo no tengo tanta gente que escuche lo que digo pero me encantaría poder responder muchas de las cosas que nos critican

— Paula Pavic (@paulipavic) 22 de noviembre de 2017