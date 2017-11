Los maestros del meme la vuelven a hacer ahora con el "Copihue de Oro"

Dicen que son nuestros “Premios Emmy”, probablemente es mucho, pero las redes sociales también se hicieron presentes en los premios del pueblo de nuestra farándula chilena.

Acá algo de lo que se dijo:

Son tan egocentricos los de #MuchoGusto que no se presentan a retirar el #CopihueDeOro2017 #Copihuedeoroenel13 feaaaa la actitud… @Karol_LuceroV porque no lo recibes con entusiasmo… te expusieron carne de cañon!

Que buenooo me alegro mucho! Felicidades!!!! Son las mejores @MilfUcv #CopihueDeOro2017 #ElCopihueEnEl13 pic.twitter.com/tl3a0v4aqU

Me pregunto a cuantos les gustaría ser Di mondo, salir del closet, jugar con el look y que no te importe el qué dirán #CopihueDeOro2017 #Copihuedeoro #dimondo pic.twitter.com/ozeRtFnrte

— Insufrible (@elefantesazules) 25 de noviembre de 2017