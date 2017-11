Los troleos que dejó la ausencia de Mucho Gusto en los Copihue de Oro

La ausencia de Mucho Gusto en la premiación de los Copihue de Oro 2017 no fue bien recibida por el público.

Desde Twitter muchos televidentes se manifestaron en contra de los animadores y la producción, tanto por las razones de la ausencia como por la posición en que dejaron a Karol Dance, animador del evento y panelista del matinal.

Lee aquí algunas de las declaraciones:

Oye pero si la gente no quiere a Lucho Jara, porqué marca tanto rating!? CHAAAAAAN!!! #ratingpagado #ElCopihueEnEl13 pic.twitter.com/UDskjRchFx

#ElCopihueEnEl13 fea la actitud de dejar solo a @Karol_LuceroV el pobre estaba desencajado no hallaba q hacer mal ahi @MuchoGustoMEGA

#CopihueDeOro Que gran fiasco con los del #MuchoGusto , hablan de estar con la gente pero no fueron capaces de tener a uno que reciba un premio. La soberbia se paga.

#ElCopihueEnEl13 si antes me caian mal todos los del #MuchoGusto ahora me caen peor! que mala clase no asistir a recibir el premio

— Esteban (@esteban_narvaez) 25 de noviembre de 2017