VIDEO | Martín Cárcamo reveló la última conversación que tuvo con Felipe Camiroaga

El animador contó como conoció al ex rostro de TVN, además entregó detalles sobre la última conversación que ambos tuvieron.

Durante el programa “Bienvenidos”, Martín Cárcamo contó como conoció a Felipe Camiroaga, destacando la gran químicas que ambos tuvieron.

“Teníamos una relación como si yo fuera su hermano chico. Un día fui invitado a ‘Pasiones’ y al aire él me abraza y me dice: ‘No te conozco, pero siento que te quiero muchísimo’. A la semana me llamaron para que me sumar a Pasiones, por la química que tuvimos”

Ambos animadores tuvieron un distanciamiento, pero según confirmó Cárcamo, todo fue solucionado durante la grabación de la película de Stefan Kramer.



MIRA LAS DECLARACIONES DEL ANIMADOR ACÁ: