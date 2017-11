Ex rostro de Morandé con Compañía acusa a Kike Morandé de acoso

En el último capítulo de La Divina Comida, los protagonistas fueron los actores Bastián Bodenhöfer y Monica Godoy, el comediante Claudio Reyes y la modelo Carla Ballero. Y fue esta última la que sorprendió al público con confesiones sobre su pasado en Morandé con Compañía.

Durante la comida en su casa contó un incómodo episodio. Durante una conversación donde contaban historias de sus pasos en la TV, declaró que “nunca me pasó que alguien se pasara de la mano, o que me tiraran un beso, el último que osó en hacer eso se fue de patada en la raja y todos sabemos quién es”.

Sin embargo, Mónica Godoy la instó a dar el nombre: “Pero si no tiene nada de malo, el Kike (Morandé), no fue como que me tiró un besito como a todas si no que, nivel ‘abuelito qué te pasa’”.

Además, la ex modelo aseguró que recibió ofertas para ser escort por parte de personas con poder.