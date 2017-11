Loreto Aravena no apareció en la alfombra roja de los Copihue de Oro por pelea con su pareja

El viernes pasado se llevaron a cabo los Copihue de Oro, y las distintas estrellas del ambiente nacional desfilaron por la alfombra roja.

Sin embargo, Loreto Aravena, que se esperaba que apareciera junto a sus compañeros de Soltera Otra Vez, no caminó en la alfombra para lucir su vestido.

Y es que la actriz habría tenido una pelea con su pareja, el subdirector ejecutivo de Canal 13, Maximiliano Luksic, por lo que habría decidido saltarse la instancia.

Según el panelista Michael Roldán, del programa de farándula Intrusos, “ella quería pasar con una persona que le dijo ‘¿sabí qué?’ buena onda, pero yo no voy a pasar por la alfombra, voy a pasar directo al arena’, y eso habría molestado de sobremanera a Loreto Aravena, a tal punto que Loreto, que preciosa que se veía, no desfiló por la alfombra roja, ella no pasó por la alfombra roja porque esa persona no quiso pasar con ella”.

Luego, confirmó que esa persona era su pareja, mientras que Roberto Van Cauwelaert señaló que fuentes internas de Canal 13 le habrían confirmado que la actitud de la actriz no fue bien recibida por los altos mandos de la casa televisiva.

