Myriam Hernández celebró su aniversario 25 con un matrimonio simbólico

FIESTA DE 25 AÑOS DE AMOR!!! ❤️ 💕 ❤️ 💕 ❤️ 💕 Gracias por compartirla con nosotros!!! Te adoro amiga mía! @myriamhernandez_oficial @alexandra_vidal_salcedo @deborinjen @carlosfigueroasalazar #ale #mari #alvarito #jorge

A post shared by Patricia Larrain B (@patalarrain) on Nov 25, 2017 at 11:27pm PST