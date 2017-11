Junior Playboy rompió el corazón de sus seguidores con un sólo tuit

Junior Playboy sorprendió esta mañana a sus seguidores en las redes sociales cuando anunció su retiro de éstas para llevar “una vida silenciosa”, por lo que ya no comentará sobre sus nuevos emprendimientos o sobre el acontecer internacional.

En su cuenta de Instagram, publicó una fotografía, junto con un mensaje que dice “me despido hoy de las redes sociales adiós por un largo tiempo tomaré nuevo desafío para mi vida ya no quiero que me saluden yo seguiré mi vida sileciosa esta vez pensaré en my adiós”

En tanto en Twitter, usó la misma imagen, pero con un pie de foto más corto que solo dice que “me boy por un largo tiempo adiós”