"Loco, tú eres el de Jonas Brothers": la visita de Joe Jonas a una tienda en el centro de Santiago

El cantante Joe Jonas y la actriz Sophie Turner se encuentran en Chile y fueron vistos paseando por las calles de Santiago durante este lunes.

Debido a que la banda de Jonas, DNCE, es telonera de Bruno Mars para el concierto de mañana martes, la pareja aprovechó el día libre para recorrer algunos puntos de la capital, como la Plaza de Armas o el Cerro Santa Lucía.

Uno de los lugares que visitaron fue la tienda Muthante, en calle Agustinas, en el centro de Santiago y el dueño de la tienda, Hermann, los reconoció, aunque no de inmediato.

“Estaba en la tienda cuando entran dos personas y un viejo. Yo muy pavamente saludé al viejo y no caché a la pareja y me dediqué a hacer mis cosas. Y cuando levanto la vista y digo ‘esta mina se parece mucho a la loca que actúa en Dark Fenix de X-Men. La sigo viendo y el pololo se da cuenta que la estaba mirando mucho. Ahí se da vuelta y me doy cuenta que era de Jonas Brothers y ahí quedé mal”, indicó Hermann.

Después de dejarlos mirar la tienda y vitrinear por un rato, no aguanto las ganas y “le dije al compadre ‘loco, tú eres el Jonas Brother’ y ella se caga de la risa”.

También explicó que les pidió una foto, pero que le dijeron que no podían. Además añadió que “compraron un par de cositas aquí en la tienda, una polerita, un juego de mesa de Family Guy”.