Pedro Engel criticó a Canal 13: "Es más difícil que interpretar el horóscopo chino"

Si bien el astrólogo Pedro Engel se encuentra en promocionando su libro Horóscopo Chino 2018, esta mañana llamó la atención por sus dichos contra Canal 13 y la producción de su programa Abrazar La Vida.

Engel comenzó diciendo que el programa originalmente fue pensado para cuatro meses, por lo que no le sorprendió que terminara, pero sí señaló que “encuentro fome” que lo estén repitiendo. “Lo deberían haber continuado, pero como el programa era por cuatro meses yo no esperaba que durara más”, agregó.

Además, señaló “el canal es tan raro que no te puedo decir nada, es más difícil interpretar a Canal 13 que al horóscopo chino”, para explicar que “lo más difícil que me ha tocado interpretar es esa pega”.

“Yo por lo menos no entiendo, pero como nunca converso con nadie porque no conozco a los gerentes de programación, no conozco a nadie, todo para mí en ese canal es inexplicable. Pero bueno, yo estoy feliz ahí, lo inexplicable siempre a mí me ha atraído, lo misterioso y lo que no tiene explicación”, dijo Engel para fundamentar sus dichos.

El astrólogo remató diciendo que en Canal 13 “si te va bien no te apoyan, si te va mal te apoyan. Es todo una incógnita”.