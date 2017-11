Antonio Vodanovic y su ausencia en la Teletón: "Soy más útil yendo a depositar al banco"

En una entrevista dada a conocer este jueves, el animador Antonio Vodanovic confirmó que no participará en la Teletón de este año.

Según contó a El Mercurio, el ex animador del Festival de Viña cree “que no lo merezco. Mi compromiso con la causa siempre va a existir, la diferencia es que no he estado involucrado y creo que soy más útil yendo al banco a depositar que presentando a artistas en el Estadio Nacional”.

“Cada vez fui participando menos, eso lo debo reconocer. Con el tiempo y mi salida de la televisión, se tradujo en estar solo para presentar artistas”, continuó diciendo.

Además, Vodanovic indicó que no a sido contactado desde la Fundación Teletón para unirse a la campaña, y que habitualmente era Don Francisco el que lo llamaba personalmente para participar, pero no han tenido contacto últimamente.

“Nunca hemos tenido una pelea, sí nos hemos distanciado. Incluso yo antes viajaba mucho a Estados Unidos y nos veíamos, pero en Chile la última vez que hablé con él fue el año pasado, cuando me llamó para que hiciera un despacho desde el banco”, finalizó.