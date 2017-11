¿Demi Lovato se casa con actor de Grey"s Anatomy?

Hace una semana, Demi Lovato subió a sus redes sociales una foto vestida de novia, lo que llamó la atención de sus seguidores, quienes comenzaron a especular sobre qué significaba la foto.

A post shared by Demi Lovato (@ddlovato) on Nov 22, 2017 at 12:02pm PST

Días después, la cantante publicó un parte de matrimonio con los nombres “Demi & Jesse”, lo que hizo que sus fanáticos buscaran quién es Jesse.

A través de un video, la ex chica Disney confirmó que las imágenes son parte de su nuevo clip para la canción Tell Me You Love Me, y que el actor de Grey’s Anatomy, Jesse Williams, será el encargado de interpretar a su novio.

Una publicación compartida por Demi Lovato (@ddlovato) el 29 de Nov de 2017 a la(s) 1:13 PST



El videoclip será estrenado este viernes 1 de diciembre, y marca el segundo single de su álbum del mismo nombre.