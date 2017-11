Julia Fernández se desahogó contra la sociedad en su Instagram

Una cosa yo voy hablar… todos hablan de las perfecciones impuestas por la sociedad … no soy mala por no seguir los padrones, sólo tengo el coraje de ser quien yo quiero ser … aprendí a amar la vida, aprendí que la madre de la ciencia es la paciencia, aprendí a tener más gratitud y el más importante humildad… pero no importa las cosas buenas qué haces o las batallas que enfrentaste para llegar donde estas, se no sigues los padrones de la sociedad “sea linda, tierna, cocine, limpie, pórtese como una princesa” perdiste tu valor como mujer… tenemos que empezar a apreciar nuestro propio valor. La vida dura que me toco me hizo esta mujer atrevida y fuerte pero también me acuerda que somos vulnerables… estoy cansada de que la mujer tiene que ser perfecta y ni se te ocurra envejecer… Aún me estoy descubriendo en este mundo que constantemente me dice que estoy muy gorda o muy flaca, que me dice que vestir y como me portar… a la mierda… yo soy quien yo quiero ser y tengo los cojones para esto… soy dueña de mi misma y no dependo de nadie… soy mujer y merezco respecto, independiente de cómo me visto, o mi color, mi nacionalidad, edad, religión… porque todo ser humano merece respecto, yo no soy perfecta y no lo quiero ser… yo quiero ser yo misma … quieren un buen ejemplo?! Acá está: sean quién quieren ser, sin dañar a nadie, tengan respecto por el próximo y humildad porque la vida da vueltas mis amigos … olviden los esteriótipos de perfección q la sociedad te ponen y sea quién quiere ser y ame lo que tengas ganas de amar… sea feliz con lo que te hace feliz, los que se destacan, son los que son distintos ❤️ que viva el imperfecto #model #sincity #nosmoking #nofume #fotoshooting #blackandwhite #fashion #años80 #rock #rocknroll Ph: @maxigrafia make: @makeupbyignaciogreen

A post shared by Julia Fernandez Adam (@juliafernandescl) on Nov 28, 2017 at 8:59am PST