La divertida conversación entre el Netflix y el Ministerio de Energía en Facebook

Hace unos días, la cuenta del Ministerio de Energía de Chile, que ya se ha hecho famosa en redes sociales por sus publicaciones que mezclan información útil con referencias a la cultura pop, publicó un cómic donde Gastón le enseñaba a BoJack Horseman tips para ahorrar energía y aclimatar su hogar.

El comic llegó a los ojos de Lisa Hanawalt, productora de la serie, que en un principio no se lo tomó muy bien.

Sin embargo, el Ministerio le explicó la situación, contándole que se trata que una campaña sin fines de lucro y ofreciéndole borrar pla publicación. Luego de esto, Hanawalt se relajó y tomó con humor. Incluso, pareció gustarle Gastón y Nova, los protagonistas de los comics.

Who are these two people? Are they known in Chile or just random characters? I like them 😀 pic.twitter.com/muWeVBDfTR

— Lisa Hanawalt (@lisadraws) 28 de noviembre de 2017