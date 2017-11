La extraña fobia que sufre Kathy Salosny

Mientras hablaban de las fobias en el panel de Mucho Gusto, Kathy Salosny confesó el particular miedo patológico que ella sufre.

Así como algunos de sus compañeros señalaron temerle a algunos animales o a volar, Salosny declaró que tiene miedo a los números.

“Veo los números y me da ataque. Es algo como numerofobia, y soy declarada así. Yo veo algo y me angustio, yo no veo mis cuentas del banco, no sé cuánto me queda en la cuenta porque no puedo verlo, me pasa siempre”, confesó.

Este trastorno se llama aritmofobia y, como el resto de las fobias, puede generar estrés y angustia en la diario vivir de las personas que la sufren.

“No me gusta sumar, ni restar, ni dividir, ni multiplicar, ni siquiera con la calculadora. En matemáticas me fue como el forro y lo más terrible es que yo no sabía que tenía fobia, y sufría con los logaritmos. Lo pasaba muy mal”, concluyó la animadora.