China Suárez reveló detalles del nombre de su hijo con Benjamín Vicuña

María Eugenia ‘China’ Suárez ya tiene siete meses de embarazo, y durante un evento navideño en Santiago entregó detalles sobre el nombre de su futuro hijo.

La actriz argentina declaró que “tengo buenos embarazos por suerte. Me siento bien, estoy activa, así que súper bien”, y reveló ella y Benjamín Vicuña tienen un par de nombres favoritos para el primer hijo de la pareja.

Pero el nombre de la guagua, cuyo sexo no han querido revelar, no continuará con la tradición que había instaurado Vicuña con su ex mujer Pampita.

El actor y la modelo le pusieron a todos sus hijos nombres que comienzan con la letra B: Blanca, Beltrán, Benicio y Bautista.