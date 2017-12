La decisión personal de Fernanda Urrejola que sorprendió a sus seguidores

Fernanda Urrejola sorprendió a sus seguidores con un anuncio sobre su vida personal que generó varios comentarios.

La actriz utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer que decidió congelar sus óvulos, a través de un video en el que explicaba las razones.

“Por mucho tiempo pensé que a esta edad iba a estar casada, con una vida muy convencional, muchos hijos, y que eso me iba a hacer muy feliz. Pero ahora me puedo dar cuenta que era una idea, una linda idea, pero que no tiene nada que ver conmigo”, comienza explicando en el registro audiovisual, para luego agregar que tras ir postergando la maternidad, “a los 36 años que acabo de cumplir tuve que empezar a investigar diversas posibilidades”.

El video iba acompañado por un mensaje, donde la intérprete ahondó en las razones: “Decidí congelar mis óvulos para tener la opción de decidir cuándo ser madre sin afectar las posibilidades reales de serlo, ya que estas van disminuyendo a gran velocidad después de los 35 años”.

Además, agregó que “la criopreservarción de óvulos permite conservar el potencial reproductivo de los óvulos al momento de vitrificarlos y es una gran oportunidad para aquellas mujeres que deseen postergar la maternidad y también para pacientes con cáncer que deben someterse a una quimioterapia”.