No más Rey León: Coté López se aburrió de que le recuerden su pasado farandulero

María José López se aburrió de que le recuerden parte de su pasado farandulero, por lo que utilizó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje a todas las personas que le hacen “pasar un mal rato”.

La esposa del Mago Jiménez comenzó su descargo señalando que “hoy quería darles un consejo a esas personas que hacen su mejor intento por hacerme pasar un mal rato escribiendo las siguientes 4 frases: 1. Eras más linda antes; 2. Rey León; 3. Fea; 4. Recuerda de ¡dónde vienes!”.

Así, la modelo continuó diciendo que “en serio tienen que ser más creativos porque no resulta. Que me digan que era más linda antes. Puedo hasta encontrarles la razón, pero también me gusta como estoy ahora, entonces… ¡Next!”

Respecto a su episodio farandulero más recordado, en el que respondió a los rumores de infidelidad con Mauricio Pinilla, López indicó “que me digan Rey León, es una frase que nunca salió de mi boca y por lo demás mis hijas me despiertan cada mañana tocando el piano y cantando ‘apum baweee abummm baweyyy’, por lo que cuando me dicen eso, solo me trae un lindo recuerdo de mis pequeñitas”.

Finalmente, respondió a las personas que la tratan de fea, diciendo que “me parece tan básico ofender por el físico, no sé dónde pongo ‘soy linda’ o ‘díganme cómo soy’. Mi marido me encuentra linda, mis hijos también y no creo que sea precisamente porque tengo una cara bonita”.