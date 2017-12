La nueva figura de Silvina Varas luego de subir 7 kilos

La ex chica reality Silvina Varas está de vacaciones en Brasil y ha compartido en Instragram muchas publicaciones donde su nueva figura ha sido objeto de atención.

La estudiante de nutrición ahora luce mucho más saludable desde su salida de Doble Tentación, donde pesaba sólo 47 kilos.

Según ella misma ha comentado, fumaba casi dos cajetillas de cigarros diarias y no realizaba actividad física, lo que estaba afectando su salud.

Actualmente cambió su rutina radicalmente y subió 7 kilos. Ahora pesa 54 kilos.

“Hace un tiempo dejé de ser flaca escullida y comencé a entrenar, entonces tengo mejor físico que antes. Me metí al gimnasio motivada por Cristóbal Álvarez (ex Doble Tentación) y me hace súper bien”, comentó a un medio nacional

Dentro de su nueva rutina cuenta el deporte, baja en la cantidad de cigarros y una cirugía de aumento de busco.

“Ahora puedo caminar harto sin morir. Creo que me veo mejor. Además, con las pechugas nuevas se me ve más cintura y estoy chocha”, finalizó.