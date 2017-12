Este es el secreto de Martín Cárcamo para bajar 14 kilos en tres meses

Martín Cárcamo ha llamado la atención los últimos días por la evidente baja de peso que ha tenido, y es que el animador de Bienvenidos ha perdido más de 14 kilos en tres meses.

Para lograrlo, Cárcamo eliminó el gluten, el azúcar, los lácteos, el pan, el picoteo y el alcohol de su alimentación. Según contó el diseñador Sergio Arias a Las Últimas Noticias, “se propuso ordenarse con las comidas y hace mucho más entrenamiento físico. Consume pollo y pescado. Dejó los carbohidratos y las cosas dulces”.

En cuanto a los ejercicios, el también animador de Vértigo se enfoca principalmente en la elíptica. “Cuatro o cinco veces a la semana veo el capítulo de cualquier serie y lo que dure yo hago ejercicios”, indicó.

Lo único negativo de esta baja de peso, con la que pasó de 89 a 75 kilos, es que la ropa ya no le queda y la ha tenido que arreglar. “Todos mis trajes me quedaban grandes de hombros. Estamos achicando todo y es un problema porque no puedo volver a engordar”.

Por su parte, Arias señaló que “les he sacado 4 centímetros por lado a cada pantalón y las chaquetas prácticamente se las he tenido que hacer de nuevo. Me tardo un par de semanas porqu es una transformación importante”.