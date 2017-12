Mayte Rodríguez habla sobre Alexis Sánchez y una futura maternidad

La revista Hola Chile publicó este jueves una entrevista a Mayte Rodríguez, la actriz y actual pareja de Alexis Sánchez y los rumores de un posible embarazo.

La conversación y sesión de fotos se realizó en Playa Bonita, Panamá donde dijo que lleva casi un año con el futbolista de Arsenal a quien conoció en un asado.

“Hoy estoy compartiendo la vida junto a una persona maravillosa, que tiene un trabajo muy mediático. Muchas veces se hablan cosas que no son y no me dan ganas de desmentir o afirmar, y tendré que entender que es así, aunque sí me cuesta entender que periodistas puedan reafirmar cosas que no son ciertas”.

“No hay planes de casorio, no estoy viviendo con Alexis ni armando su casa. Solo estoy viviendo una relación de pareja, tranquila, a paso lento, conociéndonos como cualquier persona”

Mayte cuenta además que Alexis apareció en su vida “cuando me estaba rearmando, estaba estabilizando mi vida de nuevo (…) Estábamos conociéndonos, luego pasó a ser una relación más seria y se lo contamos a nuestros cercanos”.

Sobre los rumores de un embarazo: “El día que Dios me premie con un hijo seré la mujer más afortunada en dar vida. Pero no estuve ni estoy embarazada, solo viviendo un momento lindo en mi vida, viviendo el presente, siguiendo mi instinto”.