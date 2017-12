Roger Waters anunció su regreso a Chile para el 2018

Bajo el contexto de su gira Us + Them, el ex Pink Floyd volverá a tocar en el Estadio Nacional.

Otro gran artista se sumará a los conciertos que se realizarán el próximo año en nuestro país. Roger Waters, el ex miembro de Pink Floyd, volverá a Chile con su gira Us + Them el 14 de noviembre del 2018 en el Estadio Nacional.

Esta será el cuarto show de Waters en suelo nacional ya que antes lo había hecho en marzo de 2002, marzo de 2007 y marzo de 2012.

La gira contempla los clásicos de Pink Floyd “Dark Side Of The Moon”, “Wish You Were Here”, “Animals” y “The Wall”, más las canciones de su último álbum “¿Is This The Life We Really Want?”.

El título del actual tour de Waters se deriva del clásico “Us And Them” del “lado oscuro de la luna”. “Vamos a llevar un nuevo espectáculo al camino. Será una mezcla de cosas de mi larga carrera, cosas de mis años con Pink Floyd, algunas cosas nuevas. Probablemente el 80% será material antiguo y el 20% será nuevo, pero estará conectado por un tema general. Será un espectáculo genial, te lo prometo. Va a ser espectacular como todos mis shows han sido”, aseguró el artista.

El valor de las entradas varía entre los 322 mil y los 44 mil pesos, y habrá un máximo de 6 tickets por transacción. Aún no se confirma cuando iniciará la preventa de entras, pero si habrá un 20% de descuento o hasta agotar el stock de 30 mil tickets.