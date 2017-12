La curiosa forma de corazón que tiene la pancita de embarazada de Gala Caldirola

La guapa española y pareja de Mauricio Isla ha registrado con mucho y justificado orgullo el proceso de su embarazo de casi cinco meses.

Por lo mismo, no es sorpresa que la nueva curiosidad que descubrió haya sido la última publicación de la ex chica reality. En su cuenta de Instagram comentó que su doctor le había comentado que su útero tenía forma de corazón, lo que ahora ella y todos nosotros podemos ver en la foto.

“¡Esta es una curiosidad hermosa! Probablemente no sea la única en el mundo, pero es la primera vez que lo veo y me encantaría saber si alguien más lo había visto. En las ecografías el doctor ya me había dicho que mi útero tenía forma de corazón, y hoy por primera vez lo pude ver con tanta claridad. Mi pequeña Luz eres, sin duda, fruto del amor”, escribió la española.